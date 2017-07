25 ans de TV5Monde Afrique au Cameroun





Trois ans après la création de TV5, le Président du Sénégal, Abdou Diouf déclarait en 1987, au Sommet de la Francophonie de Québec : "Puisque le Nord parle au Sud, il faudrait que le Sud parle également au Nord". Cette idée se concrétisera par le lancement en 1992 de TV5 Afrique, la première chaîne généraliste panafricaine dédiée au continent, devenue aujourd’hui l’une des plus regardée et des plus thématisées des 9 chaînes généralistes de TV5MONDE. Pour célébrer son succès et ses 25 ans d’existence, un habillage spécifique ainsi que des témoignages de personnalités et de téléspectateurs sont à l’antenne. Divers événements et programmations spéciales viendront également ponctuer cet anniversaire tout au long de l’année. Le premier d’entre eux aura lieu à Yaoundé au Cameroun à l’occasion du Festival "Ecrans Noirs", l’un des plus grands festivals de cinéma en Afrique, soutenu par TV5MONDE depuis sa création.